Urdampilleta sufrió daños severos como consecuencia del temporal de viento, lluvia y piedra

El temporal de lluvia, viento y granizo anunciado para una amplia región que incluye el partido de Bolívar y que a la hora de este reporte está en plena evolución, dejó secuelas muy graves en Urdampilleta, donde se registraron varias voladuras de techos en la planta urbana. El fenómeno también se abatió con relativa virulencia en Daireaux, donde se registró una granizada que, según datos aportados por colegas de esa ciudad, duró pocos minutos aunque en algunos sectores se vieron piedras de importante magnitud.

También en Daireaux se reportaron caídas de árboles en algunos establecimientos rurales que, al menos en un caso, generó daños para un vehículo que quedó aplastado por un árbol arrancado.

Sobre las 23.30 horas, la Dirección de Prensa de la Municipalidad emitió un primer informe relativo a la situación, a través del cual dio cuenta de la voladura de unos 40 techos de viviendas en Urdampilleta, lo que disparó la intervención del propio intendente municipal, quien se trasladó hacia esa localidad en compañía de la secretaria de Desarrollo de la Comunidad. Allí, junto a la delegada Micaela Chiminella acompañan el trabajo que llevan adelante los Bomberos Voluntarios, Policía, Defensa Civil y Protección Ciudadana, brindando la asistencia necesaria en la emergencia.

Según asegura esta comunicación, el servicio eléctrico está interrumpido como medida preventiva ante la caída de postes en diferentes lugares y se ha dispuesto que el Hospital Juan G. de Miguens se transforme en centro de evacuación, ya que esa locación mantiene conectividad para comunicaciones merced a la antena colocada y la autonomía energética.

No se han registrado víctimas ni heridos hasta el momento y está en camino la asistencia de Defensa Civil provincial por gestiones realizadas por el intendente Marcos Pisano.

También se registró pérdida de gas en una vivienda, requiriendo el trabajo de Bomberos Voluntarios y la empresa Camuzzi.

Se ha dispuesto una línea de emergencias bajo el número telefónico 474949, al que debe comunicarse toda persona que necesite ayuda.

El temporal de lluvia comenzó a azotar la ciudad cabecera del partido poco antes de las 23.30 horas, con caída de granizo.

La Mañana de Bolivar