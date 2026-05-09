El PJ de 9 de Julio recordó a Evita, en el 107 aniversario de su natalicio

Partidarios del espacio político peronismo realizo este jueves 7, un recordatorio de Eva Duarte de Perón, en el 107º aniversario de su nacimiento.

En 9 de Julio fue el Consejo del Partido Justicialista quien convocó a sus afiliados al encuentro-debate que se desarrollo en la sede de la UOM, para recordar a la Evita.

Esta fue la primera actividad, informaron, de la nueva conducción del Partido luego de la asunción de autoridades que tuvo lugar a finales de marzo de 2026. Desde el consejo del PJ local aseguran que esta modalidad conmemorativa y de apertura de espacios para que debatan los afiliados será «una fija de esta conducción», dieron a conocer desde el área de comunicación del Consejo partidario.