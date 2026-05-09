Festival de Boxeo en 9 de Julio: Gano Kevin Zarate y un empate para Franco Rodríguez

El «Benita Arias» volvió a ser centro de una velada boxística como la que se entrego este viernes 8 organizada por Arano Box y Clan Ferrario y que conto un nutrido numero de publico que mas allá de fresca noche nuevejuliense, la pasión por el guante fue mas fuerte y se vivió una gran noche, en especial para los boxeadores amateurs locales, algunos de ellos su primera vez ante el publico local.

Además la noche proponía dos peleas, por un lado la de semi fondo con Kevin Zarate ante el Indio Segovia de Venado Tuerto y a Franco «Panterita» Rodríguez ante Sandoval en una pelea de fondo a seis round.

Por el lado del Boxeo femenino, muy espectáculo entregaron Lucia «La Profe» Ruiz ante la tucumana Natalia «El Huracán» Alderete, donde la boxeadora de Florencia Varela se llevo el combate por puntos, en un combate a cuatro rounds.

El boxeo amateurs

La velada boxística de 9 de Julio inicio con varios combates amateurs, donde en primer lugar Benjamín Rodríguez perdió por punto ante Facundo Lescano, de Coronel Suárez. Dylan Giussi de 9 de julio empató con Brian Samaniego de La Plata.

Gran pelea es la que entregaron Juan Amado de 9 de Julio y Santiago Clark de Coronel Suarez. Gano el nuevejuliense por puntos.

El cuarto combate lo protagonizaron Pedro Ortiz de 9 de julio que le ganó a Román Naín Belliati de la ciudad Daireaux.

En quinto lugar, el juniense Rodrigo “La Bestia” Ciruli le ganó en gran pelea a Rafael Tarraga de La Plata.

Gano Kevin Zarate y un empate para Panterita

El festival boxístico de 9 de Julio culmino con dos peleas y que tenia como atrayente a dos boxeadores locales como lo fueron Kevin Zarate que enfrento al Indio Segovia, un combate donde se observo un Zarate muy distinto a las ultimas peleas que tuvo el púgil nuevejuliense.

Ante un rival difícil como lo fue Segovia, Kevin Zarate supo sortear el planteo del de Venado Tuerto y por puntos, el jurado le dio ganada la pelea.

Finalmente el combate esperado y mas promocionado, tenia a Franco «Panterita» Rodríguez en el rincón rojo y en el azul a Mariano «El Rebelde» Sandoval de San Martin. Fue una gran pelea que entregaron ambos boxeadores. Se pudo observa a un Panterita muy bien en lo atlético, lo que le permitió no solo ser ofensivo, también saber moverse durante los seis asaltos. Enfrente tuvo un boxeador muy bien parado que supo también responder ante el local.

Sin embargo en el cuarto round, en el ultimo minuto, Panterita vivio sesenta segundo muy duros que debió recibir por parte de Sandoval. El nuevejuliense supo soportar y responder. El fallo final de la pelea fue empate para ambos pugiles.