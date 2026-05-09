Tras varios allanamientos por drogas, dos personas quedaron aprehendidas

Desde Policía Comunal 9 de Julio informaron que el pasado jueves 7 personal de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Chivilcoy, juntamente con personal Policía Comunal local procedieron a llevar a cabo varios allanamientos en el marco de una causa iniciada en el transcurso del corriente año en tramite ante la UFI nro. 7 y Juzgado de Garantías nro. 3 Dpto. Judicial Mercedes, efectivizándose las presentes órdenes de allanamientos.

El primero de ellos se efectivizo en un domicilio Av. Garmendia Nro. 2119, donde se procedió en el lugar a la aprehensión de su morador morador masculinos mayor de edad y al secuestro de envoltorios plásticos varios con cocaina en su interior como asimismo marihuana y otros elementos de interés para la Causa.

El segundo allanamiento también en un domicilio de Av. Garmendia Nro. 2115 donde se identifico a su moradora y grupo familiar ; mientras que un tercer allanamiento en domicilio sito Calle Dr. West entre Freyre y Avenida Eva Peron, lugar donde aprehendió a una mujer mayor de edad y el secuestro de envoltorios plásticos conteniendo cocaina en su interior y otros elementos de interés para la causa.

En cuanto a los aprehendidos, se informo que fueron alojados en sede Policial a disposición Sr. Magistrado de Intervención.