Lazos: Escuela CEPT 15 El Chajá impulsa un proyecto de economía circular

La única Escuela Técnica Agraria del partido de 9 de Julio, el CEPT Nº 15 El Chajá, barrio hace ya un largo tiempo el mote de «la escuelita del chajá», hoy con 80 alumnos en su matricula es una realidad desde hace varios años para aquellos alumnos del medio rural, de las localidades y también de la ciudad, una opción de estudio del nivel secundario, con la diferenciación que su sistema de estudio es por «alternancia», donde el alumno cumple presencia en el aula durante varios días y vive en el internado de la Escuela y el resto de los días de estudio lo hace desde su hogar, pero llevando adelante una serie de labores entre el estudio y la producción agropecuaria, que deberá cumplir.

Además se suma un visita por parte de un equipo de docentes, lo que permite también una vinculación de la Escuela con el entorno familiar y productivo del alumno.

El objetivo del sistema de alternancia que en Argentina ya esta desde hace unos 30 años, es que no se produzca el alejamiento de la ruralidad y estos estudiantes vuelvan al medio como profesionales, técnicos, además de personas capacitadas para desenvolverse en la cadena agro alimentaria del distrito o la región.

El CEPT Nº 15 El Chajá lleva adelante toda la curricular de estudio que establece la Secretaria de Educación, a través de la Dirección de Educación Agraria.

En ese marco desde hace un tiempo el CEPT Nº 15 El Chajá comenzó a tener vínculos con el medio rural a través de instituciones como Sociedad Rural de 9 de Julio, empresas, productores agropecuarios, escuelas del distrito y la región en función de crear lazos para el fortalecimiento en la educación de sus alumnos.

Economía circular: Confeccionan mantas para terneros y equinos, además de materas

Tal es así que entre varios de sus proyectos de entorno agro productivo, la empresa Ceres Agropecuaria acompaña un proyecto de economía circular que ha impulsado la Escuela ubicada en Paraje El Chajá, ubicada a unos 4 kms. de la ruta nacional 5, en el km 270 de la traza.

El proyecto que ya fue presentado en la Feria de Ciencias que se realizo en el 2025, en la Escuela siguieron trabajando en fortalecer bases de este proyecto, cuyo producto es la confección de mantas para terneros o equinos, resultado de la recolección de bolsas que antes se utilizaron para empaquetar alimento para animales y que antes de quedar en el medio rural, se les da un uso. Además de las mantas para animales, también confeccionan materas, que bien sirven para un regalo empresarial que una empresa o un particular pueda llegar a realizar.

Desde El Regional Digital nos acercamos una vez mas a El Chajá para conocer mas de cerca el trabajo que impulsan en La Escuela y el apoyo de la empresa Ceres Agropecuaria.

Cesar Morales, director del establecimiento educativo, explico que luego de charlas con Ceres, surgió el de recuperar esa bolsa con la cual ellos envían alimentos al campo, y la inquietud de pensar en un reciclado, dando un valor a la bolsa. Fueron los chicos quienes han generado este proyecto que inició el año pasado, de hacer mantas para caballo. Tenemos muchos chicos en el CEPT que en su entorno familiar crían caballo, y ellos veían como necesidad esa manta. Es así que fueron surgiendo modelos, ideas, consultas, pruebas de error también. Por lo que surgió también la posibilidad de hacer mantas para terneros. Hoy en día se ha logrado un producto que creemos nosotros que es este de calidad y lindo aseguro el directivo de la Escuela El Chajá.

Hoy el proyecto avanza porque también se están sumando las familias de los alumnos, informo Morales. Vienen cortan, hacen costuras y preparan todo para entregar un producto que incluso la propia empresa les adquiere para entregar a sus clientes.

Morales también destaco que esto también puede servir a alguna familia pueda emprender esto. No debe quedar solo dentro de la escuela, según Cesar debe transcender fuera, asegura.

Laura Arrestia es responsable de comunicación en Ceres Agropecuaria y nos destaco que «es uno de los proyecto que mas nos entusiasma en la empresa» .

Muchos de nosotros que vivimos en la ciudad y alrededores no tenemos tanto conocimiento de todo lo que sucede ahí (Escuela El Chaja). La verdad es que como empresa nos entusiasmó muchísimo, donde no solo acompañamos en este proyectazo que es el reciclado de bolsas, y la confección y generar comunidad en el CEPT, sino que los chicos interactúen y participen de este proyecto, también las familias, los docentes y nosotros desde nuestro pequeño lugarcito de empresa también acompañarlo. La empresa además de proveerles las bolsas que recuperan o que los mismos productores devuelven, también sumo herramientas como maquinas para el corte y la costura.

Por su parte el medico veterinario, Juan Charaf, un inquieto por transferir conocimientos y herramientas, encontró en la educación sin desatender su labor privada, poder hacerlo y desde noviembre 2024, se sumo al staff de profesores del CEPT 15 El Chajá.

Juan se ocupa de dar cinco materias a alumnos de 2do a 6to. y esta a cargo de dos entornos formativos como es porcinos y bovinos, y en ese trabajo permanente con Ceres para la alimentación de los animales a lo que se suma aves.

Charaf subrayo que es fundamental destacar que en el entorno productivo, los entornos formativos tienen un fin pedagógico, los chicos trabajan, se sienten valorados, ademas la escuela produce, son parte de una cadena y y también cuando ellos vuelven a sus casas tienen herramientas para colaborar en su economía familiar, y en lo personal de ellos.

Entonces, me parece que es u na cuestión integral el de la escuela en sí en su conjunto y vinculado con el sector privado. Me parece que es una potenciación impresionante. Durante nuestra recorrida por la Escuela podíamos observar como alumnos se desenvolvían en el manejo de animales, en la alimentación, en el control sanitario y el confort de los mismos.

El martes 12 exponen las mantas y materas en Veterinaria Fortin Oeste

Volviendo a las mantas para terneros y las materas, que es el motivo de esta nota, este próximo martes 12 a las 19:30hs., en Veterinaria Fortín Oeste en su sucursal de ruta provincial 65, habrá una charla organizada por la propia veterinaria y Ceres Agropecuaria que tiene por objetivo conocer acerca del Beef on Dairy, producir carne vacuna en el sistema lechero y contara con la disertación del medico veterinario Santiago Debernardi y Lorna Marshall, de la empresa Select.

En esa charla habrá un stand del CEPT Nº 15 El Chaja y quienes asistan podrán comprobar la calidad de las mantas, las materas y porque no comprar estos productos, que aporta a la economía de la Escuela de Paraje El Chaja.