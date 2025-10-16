Una nueva alegría para 9 de Julio en Juegos Bonaerenses 2025: Mia Moyano obtuvo medalla de bronce en Taewkondo

Desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 9 de Julio, en la cuarta jornada de competencia de juegos bonaerenses 2025 y que finaliza este sábado 18, la delegación nuevejuliense recibo una nueva alegría cuando pasado el medio dia de este jueves se conoció que la taekondista, Mia Moyano, había alcanzado medalla de bronce.

Mia compitió en categoría femenino Sub 14 y tras haber llegado a la instancia de semifinal, y haber perdió, si le permitió acceder a una nueva lucha por el tercer puesto de la categoría, cosa que hizo ante Milagro Llesca de Daireaux.

Al finalizar la competencia, Mia Moyano no escondió su felicidad por lo alcanzado, al tiempo que describió que fue una lucha pesada y se tuvo que ir a un tercer round. Esto deja una muy linda sensación, y agradeció a su coach.