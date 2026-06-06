Lara López Calvo: “En economía las expectativas son fundamentales y definen credibilidad”

Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio llevo adelante este viernes, en el marco de su Centenario, una destacada y concurrida charla en su salón Auditorio, sobre economía y financiamiento: “Economía en Foco”, disertando ante más de un centenar de comerciantes, emprendedores, productores agropecuarios y empresarios locales, además de público en general, y que tuvo como disertante a la Lic. en Economía y periodista, Lara López Calvo.

Durante la charla, López Calvo invito al auditorio presente a analizar el contexto macroeconómico actual y adquirir herramientas prácticas de proyección, ahorro e inversión; invitando a los mismos, en como tomar el control de nuestro futuro financiero. Se centró en inflación y como va descendiendo, la recuperación de las reservas por parte del Banco Central, dólar y su apreciación cambiaria, el salario en argentina, las tasas de interés, y como se está dando una economía con una recuperación heterogénea.

En la apertura de la charla, el presidente de Cámara de Comercio, Diego Baztarrica agradeció a quienes se sumaron al encuentro, e hizo mención que es parte de un ciclo que se lleva desde aquí en adelante en el marco de los 100 años de la fundación de la Cámara.

Previo a la charla en dialogo con la prensa, Lara López Calvo, con raíces en la localidad de Carlos María Naon, por ser hija del reconocido locutor y periodista, Daniel López, puntualizo “hoy vamos a ver como ya hubo una normalización económica, pero vamos a ver los desafíos que vienen, que son importantes.

Como se desenvuelve la economía hoy. Que herramientas usar

En ello hay algunas reglas de decisión para el sector, por ejemplo, agro, cómo se pueden llevar herramientas para aplicar para siempre en el negocio dependiendo de que pase con el dólar, con la tasa de interés; y que puedan usar en finanzas aplicadas a distintos negocios.

López Calvo subrayo que “hoy hay un crecimiento muy heterogéneo, hay sectores que todavía les cuesta, el salario está perdiendo con toda la inflación y tiene que mejorar, el consumo, así que ahí vienen los desafíos a futuro”, subrayo ante la consulta periodística.

Para Lara López Calvo, es fundamental el acomodamiento de los sectores que hacen a la producción en el caso de la industria y el comercio como consecuencia hoy hay muy poco movimiento de circulación; y creo que la clave ahí para que terminen de mejorar esos sectores es lo que pase con la tasa de interés y el crédito. Hoy es uno de los grandes desafíos que tiene el modelo”, puntualizo.

Lo próximo que se espera en la economía

En otro orden analizo que si la inflación sigue desacelerando en los próximos meses como se espera, van a bajar las tasas de los créditos y eso podría ayudar a que los sectores productivos, que hoy les cuesta tomar financiamiento empiecen a arrancar.

Al ser consultada sobre producción como Campo, Minería y Energía, sostuvo que hoy son los que están liderando el crecimiento del PBI, sobre todo liderado por las exportaciones, las ventas al exterior.

Eso está haciendo que haya una buena generación de dólares y nos trae calma cambiaria. Así que esos son los sectores líderes y se espera que sigan siendo para los próximos años. El desafío está que los sectores como construcción, como comercio que vienen relegados empiecen a mejorar en los próximos meses.

Por el lado de los salarios, delineo que también van a empezar a mejorar y eso va a atraer el consumo. Así que lo se ve, es una mejora lenta, pero una mejora; y si hay desafíos porque se viene un año político. Hay 13 producciones muy importantes que espera el gobierno argentino reactivar cada vez más”, remarco.

Expectativas

Acerca de las relaciones entre el gobierno y la oposición, sintetizo que “en economía son fundamentales las expectativas, y las expectativas son lo que definen la credibilidad. Uno cuando tiene que tomar una decisión con cualquier negocio, por ejemplo, acá en 9 de julio, tiene que proyectar qué va a pasar en el próximo año.

Así que influye mucho, porque eso golpea las expectativas, debilita el gobierno y no saber qué puede pasar en el 2027 en adelante, eso genera mucha atención económica.