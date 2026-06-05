Teodelina: Cuatro personas fallecidas tras protagonizar un grave accidente vial en ruta 94

En horas del mediodía de este viernes se registró un accidente fatal en ruta 94 llegando a Teodelina, donde colisionaron una camioneta y un automóvil. Producto del choque, cuatro personas resultaron fallecidas

Según el informe de la Policía de Teodelina, el siniestro ocurrió en ruta 94 «en la curva de García Varela» -la cual está ubicada casi al ingreso de la localidad- y fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux blanca en la que se movilizaban tres hombres y un automóvil Chevrolet Prisma negro conducido por un ocupantes a bordo. Como consecuencia del accidente, las cuatro personas involucradas resultaron fallecidas.

El tránsito en el sector de la ruta fue cortado totalmente.