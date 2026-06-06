Exportaciones agrícolas: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires recibió una misión norteamericana de empresarios interesados por incrementar el comercio bilateral

El Consejo Agroindustrial Argentino, entidad que nuclea a las 36 cadenas de valor agroindustriales que representan más del 60% de las exportaciones argentinas recibió junto a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires a una Misión de Reciprocidad Comercial para Fabricantes y Productores de EE. UU. (TRUMP, por sus siglas en inglés) a Argentina con el objetivo fortalecer las oportunidades de cooperación y de incrementar el comercio bilateral agroindustrial entre ambos países.

El Presidente de la Bolsa de Cereales, Ing. Ricardo Marra, en sus palabras de bienvenida destacó la importancia del acuerdo de Inversión y Comercio Recíproco firmados con Argentina y EE.UU. a principios de este año y señalo que “ El acuerdo debe generar oportunidades concretas. El sector privado argentino acompaña la búsqueda de una mayor integración y es importante que el acuerdo se traduzca en mejoras tangibles de acceso a mercado. La apertura debe ser percibida como una oportunidad para ambas partes”.

Por su parte Gustavo Idígoras, Presidente del CAA, presentó la línea de trabajo institucional del Consejo para incrementar las exportaciones, destacó las oportunidades de cooperación entre ambos países e hizo un llamado a mejorar las condiciones de acceso a EE.UU. de productos agroindustriales de nuestro país como la miel, aceite de soja; biocombustibles, genética bovina, cítricos dulces pollos y huevos entre otros con lo cual es fundamental aumentar la reciprocidad del acuerdo. “es prioritario re abrir negociaciones con Estados Unidos para lograr la reciprocidad en nuestras exportaciones que hoy no tienen posibilidad de ingresar” finalizo Gustavo Idígoras

Ramiro Costa, Gerente Gral. de la Bolsa de Cereales, llevó a cabo una completa presentación del sector agrícola argentino con proyecciones a futuro en cuanto a producción. Costa señalo que “EE.UU importa 219 billones de usd anuales de productos agroindustriales de los cuales solo 2,2 billones son de Argentina, es decir el 0,9 %, con lo cual el potencial de crecimiento es significativo para nuestro país y hace más importante aún que se mejore el acuerdo comercial” Asimismo, Alfredo Paseyro, Secretario del CAA se refirió al marco normativo internacional en cuanto a biotecnología y los desafíos que enfrentan ambos países como productores y proveedores mundiales de alimentos.

La delegación incluyó representantes de:

California Almonds – Modesto, California. USA Poultry & Egg Export Council – Tucker, Georgia. U.S. Grains and Bioproducts Council – Washington, D.C. U.S. Livestock Genetics Export, Inc. – Mount Horeb, Wisconsin. U.S. Meat Export Federation – Denver, Colorado. U.S. Soybean Export Council – Chesterfield, Misuri. U.S. Wheat Associates – Arlington, Virginia.

La Delegación estuvo acompañada por personal del Servicio Agrícola Exterior (FAS)