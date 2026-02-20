Una mujer murió tras un choque en la ruta provincial 65

Dos autos particulares chocaron entre sí la jornada de este viernes en la ruta provincial 65, y que dejo como consecuencia del accidente, el fallecimiento de una mujer que iba al volante en uno de los vehículos.

El hecho se produjo poco después de las 14, a la altura del km 91,500 de la carretera bonaerense en jurisdicción de la localidad de Baigorrita, perteneciente al partido de General Viamonte.

Según versiones policiales, un automóvil Ford Mondeo que circulaba con dirección Junín-Viamonte, conducido por Julio César Martinez de 67 años, con domicilio en Bahía Blanca; embistió a un Fiat Mobi que se hallaba en la banquina y trataba de ingresar a la cinta asfáltica.

El violento choque produjo el vuelco del Fiat al impactar de lleno del lado de la conductora, tratándose de María Dolores Intersmeiter de 83 años a quien acompañaba su hijo Daniel Hugo Chayep de 57; ambos oriundos de la provincia de Santiago del Estero.

Como consecuencia del accidente hubo que lamentar el fallecimiento de la mujer, en tanto los otros protagonistas no registraron lesiones.

La ruta estuvo cortada con tránsito asistido durante el tiempo en que llegó la policía científica para determinar las causales del hecho, mientras que las actuaciones las lleva a cabo el destacamento de Baigorrita.

Semanari Junin