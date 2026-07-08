El SENASA avanza con una fuerte depuración de normas fitosanitarias
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) derogó más de 40 resoluciones y disposiciones vinculadas con la sanidad vegetal, en el marco del proceso de revisión y simplificación normativa impulsado por el Gobierno nacional. La medida fue oficializada mediante la Resolución 591/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La decisión alcanza normas dictadas entre 1964 y 2025 que, según el organismo, habían quedado obsoletas, fueron reemplazadas por regulaciones posteriores o habían agotado su vigencia. El objetivo es consolidar un marco regulatorio más claro, actualizado y accesible para los distintos actores de la cadena agroalimentaria.
Depuración del marco normativo
En los fundamentos de la resolución, el SENASA sostiene que la medida responde a las políticas de modernización del Estado y de desregulación administrativa establecidas por la Ley Bases, el DNU 70/2023 y el Plan de Modernización del Estado. El organismo explica que la revisión del inventario normativo permitió identificar disposiciones que ya no cumplían una función operativa o que habían sido absorbidas por nuevos marcos regulatorios, por lo que su permanencia solo contribuía a generar superposiciones y mayor complejidad administrativa. Asimismo, señala que la actualización del Digesto Normativo busca brindar mayor seguridad jurídica y facilitar el acceso a la normativa vigente tanto para productores, como para exportadores y demás operadores del sector.
Alcance de la derogación
La resolución elimina normas vinculadas con certificados fitosanitarios, programas específicos de exportación, formularios administrativos, tratamientos cuarentenarios, procedimientos para importación y exportación de material vegetal, así como la creación de comisiones asesoras y unidades técnicas que dejaron de tener vigencia. También quedan sin efecto diversas declaraciones de alerta y emergencia fitosanitaria que habían sido dictadas para enfrentar plagas específicas y cuyos plazos ya habían vencido o fueron sustituidos por nuevas regulaciones. Entre ellas figuran las alertas relacionadas con la Langosta Sudamericana, la Lobesia botrana, el Virus Rugoso del Tomate, la Mosca de los Frutos, la Tucura Sapo y otras plagas de importancia económica para la producción agrícola.
Sin cambios en los controles sanitarios
La derogación de estas normas no implica una reducción de los controles fitosanitarios ni de las competencias del SENASA. Por el contrario, el organismo aclara que se trata de una depuración normativa destinada a eliminar regulaciones que ya no resultaban necesarias, manteniendo plenamente vigente el sistema de protección sanitaria vegetal. La resolución sostiene que la simplificación busca mejorar la operatividad del organismo, reducir cargas administrativas innecesarias y ofrecer un esquema regulatorio más transparente y coherente con la normativa actualmente vigente.
Con esta decisión, el SENASA continúa el proceso de revisión de su normativa reglamentaria, orientado a eliminar disposiciones históricas que habían perdido actualidad y a consolidar un marco regulatorio más simple para el comercio interior y exterior de productos agroalimentarios.
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