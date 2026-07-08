El SENASA avanza con una fuerte depuración de normas fitosanitarias

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) derogó más de 40 resoluciones y disposiciones vinculadas con la sanidad vegetal, en el marco del proceso de revisión y simplificación normativa impulsado por el Gobierno nacional. La medida fue oficializada mediante la Resolución 591/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La decisión alcanza normas dictadas entre 1964 y 2025 que, según el organismo, habían quedado obsoletas, fueron reemplazadas por regulaciones posteriores o habían agotado su vigencia. El objetivo es consolidar un marco regulatorio más claro, actualizado y accesible para los distintos actores de la cadena agroalimentaria.

Depuración del marco normativo

En los fundamentos de la resolución, el SENASA sostiene que la medida responde a las políticas de modernización del Estado y de desregulación administrativa establecidas por la Ley Bases, el DNU 70/2023 y el Plan de Modernización del Estado. El organismo explica que la revisión del inventario normativo permitió identificar disposiciones que ya no cumplían una función operativa o que habían sido absorbidas por nuevos marcos regulatorios, por lo que su permanencia solo contribuía a generar superposiciones y mayor complejidad administrativa. Asimismo, señala que la actualización del Digesto Normativo busca brindar mayor seguridad jurídica y facilitar el acceso a la normativa vigente tanto para productores, como para exportadores y demás operadores del sector.

Alcance de la derogación