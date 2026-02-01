Una mujer fue aprehendida por agresión y amenazas

Desde Policia Comunal 9 de Julio se informo que tambien este ultimo sabado 31 de enero en horas de la mañana, personal Policia Comunal local procede a la Aprehensión flagrante delito de femenina mayor de edad, quien había ingresado por la fuerza a la vivienda de su ex pareja calle Saenz Peña al 800 de este medio, con intenciones de agredirlo físicamente, amenazándolo verbalmente de muerte.

Femenina alojada en seccional Policial a disposición UFI nro. 4 Dpto. Judicial Mercedes.