Una mujer Bombero falleció este domingo tras protagonizar un accidente
Florentino Ameghino amaneció este domingo con una dolorosa noticia: el fallecimiento de María Paz Guasco, una joven de 24 años reconocida por su compromiso como bombera voluntaria, quien perdió la vida en un accidente vial ocurrido en cercanías de Pergamino.
Según informó el sitio La Brújula, el siniestro se produjo mientras la joven se desplazaba por motivos laborales. Por causas que aún se investigan, el vehículo que conducía cayó desde un puente, provocando su muerte en el acto. Al momento del hecho, Guasco viajaba sola.
La comunidad ameghinense expresó su pesar ante la pérdida de una figura querida y valorada por su entrega al servicio público. En tanto, peritos viales trabajan para determinar las circunstancias del accidente.
En este contexto de profundo dolor, el Gobierno de Florentino Ameghino y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios anunciaron la suspensión de los festejos programados para este domingo con motivo del aniversario de la ciudad. La decisión, comunicada oficialmente, busca rendir homenaje y respeto a la memoria de María Paz Guasco Bengochea, destacando su vocación de servicio y su compromiso con la comunidad.
