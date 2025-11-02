Una mujer Bombero falleció este domingo tras protagonizar un accidente

Florentino Ameghino amaneció este domingo con una dolorosa noticia: el fallecimiento de María Paz Guasco, una joven de 24 años reconocida por su compromiso como bombera voluntaria, quien perdió la vida en un accidente vial ocurrido en cercanías de Pergamino.

Según informó el sitio La Brújula, el siniestro se produjo mientras la joven se desplazaba por motivos laborales. Por causas que aún se investigan, el vehículo que conducía cayó desde un puente, provocando su muerte en el acto. Al momento del hecho, Guasco viajaba sola.

La comunidad ameghinense expresó su pesar ante la pérdida de una figura querida y valorada por su entrega al servicio público. En tanto, peritos viales trabajan para determinar las circunstancias del accidente.