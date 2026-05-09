Campaña 25-26: El clima permitió avanzar en la cosecha de soja, el maíz queda relegado ante la trilla de la oleaginosa

Ya en su etapa de cosecha en toda el área agrícola del país, los productores agrícolas se enfocan mas en levantar el cultivo de soja y esperar unos días por los trillar los lotes de maíz.

Un nuevo informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su PAS, destaca que la cosecha de soja tomó mayor ritmo y alcanzó el 34,3% de la superficie apta nacional. Aun así, las labores mantuvieron una demora, frente al promedio de las últimas cinco campañas.

El rinde medio nacional se ubicó en 35 quintales por hectárea y la Bolsa de Cereales sostuvo la proyección de producción en 48,6 millones de toneladas. En soja de primera, los rendimientos de los núcleos continuaron por encima del promedio histórico, con más del 70% del área ya recolectada.

También se observaron resultados destacados en el Norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires, donde el avance llegó al 41% y el rendimiento medio alcanzó 41,3 quintales por hectárea. De sostenerse esa tendencia, la región podría llegar a un máximo histórico.

El maíz mantiene una expectativa alta pero debe esperar por las cosechadoras

Por su parte la cosecha de maíz llegó al 30,1% del área apta, con un rendimiento promedio de 86,6 quintales por hectárea. Según el PAS, el avance fue más acotado durante los últimos días porque en buena parte del área agrícola se priorizó la recolección de soja.

A nivel regional, los rindes se mantuvieron elevados en zonas de peso productivo, con 100,5 quintales por hectárea en el núcleo norte y 95,7 quintales en el núcleo sur. En este contexto, la estimación de producción nacional permaneció en 61 millones de toneladas.

Por último, el sorgo granífero avanzó hasta el 27,7 % del área apta, tras un progreso interquincenal de 9,2 puntos. Con un rinde promedio de 42,6 quintales por hectárea y una condición mayormente entre normal y excelente, la proyección se sostuvo en 2,9 millones de toneladas.