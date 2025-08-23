Una moto se incendió en la Ruta 5, cerca de Suipacha

A las 9:40 de la mañana de hoy, sábado 23 de agosto, el cuerpo de Bomberos Voluntarios fue convocado a raíz del incendio de una motocicleta sobre la Ruta Nacional 5, en jurisdicción del partido de Suipacha.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 115,100. Por motivos que se desconocen, el vehículo, una motocicleta Gilera V300 de color verde, comenzó a incendiarse mientras circulaba en sentido Suipacha-Mercedes. Era conducida por Brian Ríos, un agente de la policía de Chivilcoy que presta servicio en Suipacha.

Ríos era el único ocupante de la moto y afortunadamente resultó ileso. En el lugar intervinieron el cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Comunal de Suipacha.

Fotos e informe: Jorge Oscar Lasala / Suipacha