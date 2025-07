«Una invitación a construir espacios colaborativos»: A dias de su realización presentaron el 33° Congreso Aapresid

A días del Congreso, se realizó un encuentro con autoridades, prensa y aliados estratégicos en el marco de la Expo Rural 2025 con el fin de adelantar contenidos y actividades previstos para el evento. El presidente de Aapresid, Marcelo Torres, destacó la diversidad de sectores que acompañan esta edición: desde empresas de insumos y maquinaria, hasta bancos, consultoras, firmas ganaderas y certificadoras internacionales.

“Código Abierto es una invitación a compartir, conectar y construir el Agro que viene. El futuro no se predice: se programa”, aseguró Torres. “En Argentina es clave generar buenos espacios para que los jóvenes sigan interesándose por lo que hacemos. La construcción de espacios colaborativos es fundamental, y para eso necesitamos una lógica de código abierto: no sólo compartir los resultados, sino también el camino, con sus errores y aprendizajes. Porque la mayoría aprendemos equivocándonos. El ensayo y error es parte de nuestra metodología como humanidad, y si podemos mostrar dónde nos equivocamos, ayudamos a que otros no repitan esos errores. Esa es la verdadera riqueza del conocimiento compartido”, destacó.

Y concluyó: “El agro enfrenta un contexto desafiante pero lleno de oportunidades. En todas las zonas cercanas a los puertos, y especialmente en los cultivos extensivos, vemos escalas cada vez más grandes de empresas con desafíos operativos crecientes, al mismo tiempo que los pequeños y medianos productores deben integrarse a esta nueva dinámica. Se requiere una mirada sistémica, diversificación y la capacidad de sortear la coyuntura para seguir siendo viables. A esto se suma una presión social cada vez más fuerte hacia el agro, tanto en zonas periurbanas como desde la ciudadanía en general, con exigencias crecientes a nivel global y cambios en la demanda de los mercados. Tenemos una oportunidad si trabajamos bien: capturar y agregar valor a todos los niveles, conectar al consumidor con el productor, y reducir la brecha entre el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías digitales. Todo esto nos desafía, pero también nos puede hacer crecer.”

La directora adjunta de Prospectiva Aapresid, Paola Díaz, detalló que la grilla incluirá más de 160 paneles en 9 auditorios, con ponencias magistrales y talleres participativos.

“Este año el Congreso Aapresid viene con muchas novedades. Vamos a tener, por primera vez, un remate de hacienda, que se realizará el viernes a la mañana. También sumamos una ronda de negocios, un espacio para generar vínculos estratégicos entre productores y empresas del rubro”.

Por su parte, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, resaltó: “Como organizadores en conjunto con AApresid, es un honor y también una enorme responsabilidad estar a la altura de este nuevo desafío. Siempre me impactó de Aapresid, su capacidad para reunir a los mejores “economistas” del país, aquellos del interior profundo que saben administrar con eficiencia, eficacia y sustentabilidad las economías del suelo, del agua y de los recursos naturales”.

Palpitando una nueva edición, agregó: “Vamos a poner todo lo mejor de nuestro profesionalismo para que, una vez más, el Congreso Aapresid con la Fuerza de Expoagro sea un éxito. Porque esto es lo que nos apasiona: generar encuentros, convocar audiencias, amplificar mensajes y construir, juntos, el futuro del agro argentino”.

Contenidos para una agenda diversa

La agenda de contenidos se articulará en torno a 7 grandes ejes: Desafíos globales, Aprender produciendo, Perspectivas socioeconómicas, Manejo de plagas, Innovación y Agtech, Sistemas integrados y Sistemas de producción sustentables.

Habrá debates sobre geopolítica, seguridad alimentaria, energías renovables, ruralidad, educación y políticas públicas, con referentes como Manuel Otero (IICA), Rattan Lal, Kip Tom, Iván Ordóñez y Jorge Giacobbe.

Lo productivo volverá a ser protagonista: se abordarán temas como manejo sustentable de cultivos, salud del suelo, bioinsumos, cambio climático, Agtech, IA y digitalización, con la participación de especialistas como Lucas Garibaldi, Sharon Megdal, Daniel Miralles y Hernán Satorre.

También habrá espacio para experiencias productivas inspiradoras desde otras partes del mundo, con la visita de productores que hacen punta en manejo desde Japón hasta el desierto de Arizona.

Entre las novedades, se realizará un remate de Hacienda televisado a cargo de la consignataria Jauregui Lorda y además se realizará por primera vez una Ronda de Negocios.

Además, la Red de Manejo de Plagas (REM) celebrará sus 15 años con un bloque especial, y el ciclo Charlas Aaprender volverá a ser un espacio para charlas inspiradoras, esta vez de la mano de oradores como Enrique Piñeyro, Laura Catena y Dolli Irigoyen.

La edición 2025 ofrecerá también un hall comercial con más de un centenar de empresas, un espacio Agtech, y la transmisión en vivo del streaming de Aapresid “Levantando la perdiz”. Todo acompañado por una propuesta gastronómica de primer nivel.

“Este Congreso no es solo un evento técnico. Es un espacio para inspirarse, debatir y construir en comunidad”, cerró Paola Díaz.

La cita es del 6 al 8 de agosto en La Rural de Palermo.

XXXIII Congreso Aapresid – Código Abierto.

Con la fuerza de Expoagro.