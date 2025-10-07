Una camioneta chocó contra un novillo en la Ruta 5: no hubo heridos

Un accidente de tránsito ocurrió en la noche del lunes en jurisdicción de Comodoro Py, cuando una camioneta Volkswagen Amarok impactó contra un novillo que se encontraba suelto sobre la Ruta Nacional N° 5.

El hecho fue reportado cerca de las 22:30 horas, y al llegar al lugar el personal policial constató la veracidad del siniestro, observándose en la banquina el animal —de color negro, sin marca ni caravana— ya sin vida.

En el vehículo circulaban Daniel Britez (63), conductor, junto a Nélida Almada (64), ambos oriundos de Bahía Blanca, y Ramón Centurión (27) y Armando Centurión (35), procedentes de Misiones. Todos resultaron sin lesiones, aunque uno de ellos fue trasladado al hospital local para una revisión preventiva.

Las autoridades trabajan ahora para identificar al propietario del novillo, a fin de iniciar las actuaciones correspondientes.

En el lugar colaboraron personal del Peaje 9 de Julio, CPR Bragado y Vial.

