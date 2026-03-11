Una batalla campal: En Junin en una final de futbol, gano la VIOLENCIA

La final entre Ambos Mundos y Defensa Argentina fue suspendida luego de la agresión que recibió la terna arbitral y posterior batalla campal entre jugadores del “Canalero”, que enardecidos por un fallo arbitral, fueron contra los jugadores del “Tricolor”.

Todo se desmadró en el cierre del primer tiempo, cuando Ambos Mundos se imponía 2 a 1. El árbitro Oscar Bono expulsó al delantero Ángel “Apache” Fernández por una agresión hacia el capitán Thiago Osella.

Ese instante provocó la ira del plantel de Defensa Argentina, incluido el cuerpo técnico que se fueron contra la terna arbitral, enojados por el fallo. Hubo empujones, insultos y hasta un pelotazo al árbitro, empañando la final y poniendo una página negra en el fútbol local, publico el Semanario Junin de esa ciudad.

Una vez que la gresca se generalizó, la violencia de adentro contagió a algunos simpatizantes de Defensa y también de Ambos Mundos, que ingresaron al campo de juego y se sumaron a la trifulca. En medio de la batahola, una mujer policía recibió un botellazo y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital.

Antes del lamentable final, el partido estaba 2-1 para Ambos Mundos por los goles de Jeremías Ocampo e Imoff. Había empatado para Defensa Matías Pajot.

Aunque eso quedará para el olvido ya que la final que debía haber sido una fiesta terminó en una gresca generalizada y repudiable. Ahora deberá decidir el Tribunal de Pena, tras el informe que elevará el árbitro que se supone será lapidario.