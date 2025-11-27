Un violento choque en la ruta 65 dejo un herido

Un cruento accidente vehicular tuvo lugar en la tarde-noche de este jueves a unos 5 kilómetros del cruce de la ruta 65 con la 226, sobre la primera de las arterias de tránsito mencionadas en dirección a Urdampilleta.

Un automóvil Volkswagen Gol Country, que viajaba con un único ocupante a bordo en dirección Bolívar-Daireaux, protagonizó un despiste al intentar su conductor evitar un pozo que hay sobre la ruta, hizo un medio trompo sobre la cinta asfáltica y terminó chocando contra el tanque de gas oil de un camión que circulaba en sentido contrario.

Personal policial perteneciente al destacamento de Pirovano fue quien dio la voz de alerta y realizó las primeras maniobras de auxilio y prontamente llegaron al lugar dos móviles del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bolívar, con el jefe de ese estamento, Carlos Lemos, a cargo y también personal médico y paramédico del hospital bolivarense.

Extraído el conductor del rodado fue trasladado en forma inmediata al Hospital Capredoni con visibles muestras de golpes importantes, motivo por el cual se presume que la ruta permanecerá cortada al tránsito en ambas direcciones por un lago tiempo, ya que será necesaria le intervención de peritos de Policía Científica que, a la hora de este reporte, se aguardaban en el lugar del siniestro.

Según refirió a este medio el chofer del camión, que transportaba gas que había cargado en Bahía Blanca con destino a la ciudad de La Plata, los hechos se produjeron tal como se detalla más arriba, manifestando además que intentó evitar el impacto en manera infructuosa. El hombre, domiciliado en Cañuelas, resultó ileso.

El Volkswagen quedó totalmente destruido y detenido en el medio de la calzada, en tanto el motor de la unidad literalmente se desprendió como consecuencia del impacto y, según refirieron efectivos de Seguridad Vial, fue localizado a unos 50 metros del lugar entre densos pastizales que cubren totalmente las banquinas y el préstamo de la ruta.

fuente: La Mañana de bolivar