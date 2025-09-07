Un vehículo se incendio mientras transitaba por ruta nacional 5

A las 0:25 horas de este sábado, los Bomberos Voluntarios de Suipacha fueron alertados por un incendio vehicular. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 130 de la Ruta Nacional 5, en el tramo comprendido entre Suipacha y Chivilcoy.

El fuego se originó en el motor de una camioneta Ford Ranger, de color gris, que circulaba en dirección a Chivilcoy. Según los primeros indicios, la causa del incendio habría sido un problema mecánico.

El vehículo era conducido por Junior Kitaiski, un hombre de 31 años oriundo de la provincia de Misiones, que se dirigía a Neuquén por cuestiones laborales. Afortunadamente, no sufrió heridas.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios y personal de la Policía Comunal de Suipacha para controlar la situación.

Foto e informe: Jorge Lasala / Suipacha