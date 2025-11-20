Un transportista fue captado en ruta nacional 5 haciendo un sobre paso vehicular prohibido por la ley de transito

Días atrás, una patrulla de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un camionero que realizaba un adelantamiento prohibido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 225 (partido de Bragado), en la provincia de Buenos Aires. El conductor cruzó la línea amarilla —una infracción grave— y, al ser detenido y notificado, intentó justificarse diciendo: “No me di cuenta”.

Por esta conducta peligrosa, el infractor deberá afrontar una multa de $1.700.000 y se le retuvo la licencia de conducir.

La línea amarilla prohíbe todo tipo de adelantamiento. Ignorar esta señalización es una maniobra imprudente que expone a colisiones frontales y a muertes evitables. En este caso, además, se trata de un conductor profesional, quien debería ser un ejemplo de responsabilidad y respeto por las normas de tránsito.

Controles en la RN5

La ANSV realiza operativos permanentes en distintos tramos de la RN5 para prevenir siniestros viales. En estos controles se fiscaliza la documentación obligatoria, el consumo de alcohol al volante, los límites de velocidad y el uso de elementos de protección. Además, se emplean drones para detectar y sancionar conductas riesgosas sobre la traza.

Los operativos abarcan 13 localidades de las provincias de Buenos Aires y La Pampa atravesadas por la RN5, y se concentran en puntos clave como el peaje Olivera, peaje 9 de Julio, peaje Trenque Lauquen y el puesto de control de la Policía de La Pampa en Catriló.

