Un trabajador rural sufrio un accidente laboral al quedar atascado en un cabezal de una cosechadora

Durante la tarde de este jueves 28, pasada las 18hs. el servicio de emergencia de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio fue requerido desde un establecimiento rural en cercanías de la localidad de 12 de Octubre, donde un trabajador rural, conforme se informó, sufre un accidente laboral al quedar atascado en el cabezal de una cosechadora, por lo que estuvo en serios riesgos su vida.

De acuerdo a información brindada por el jefe del Cuerpo de Bomberos, comandante Sergio Fernández, quien estuvo a cargo del operativo, el llamado se recibió a las 18:20 hs. y concurrió la unidad 10 de rescate.

Según detallo Fernández, la situación se hizo aún más compleja ya que el camino por el que había que llegar esta con agua, lo que no garantizaba poder llegar. Ya una vez en el lugar del accidente, el accionar de Bomberos fue rápido, a lo que hay que sumarle la colaboración del operario, lo que ayudo a su rescate. Según el jefe de Bomberos, fue encontrado en una situación muy compleja, no obstante, pudimos sacarlo con rapidez, gracias a la colaboración que prestó el trabajador».

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Julio de Vedia por una ambulancia de la empresa Clysa, y uno de los miembros del hombre se veía comprometido, conforme se conoció.

Imagen portada: Ilustracion