Un sistema de monitoreo con IA podría mantener saludables a los terneros

La Fundación Nacional de Ciencias de EEUU financió la propuesta, que es un trabajo conjunto entre las Universidades de Kentucky, Delaware y la de Pennsylvania State. El objetivo es combatir la enfermedad respiratoria bovina (ERB), un tipo de neumonía que es la principal causa de muerte en terneros lecheros tras su adaptación a alimentos distintos a la leche materna.

Melissa Cantor, principal colaboradora de la Facultad de Ciencias Agrícolas de Penn State, afirmó que “la detección temprana puede salvar la vida de los terneros”, reduciendo el uso de antibióticos y mejorando la rentabilidad de los productores ganaderos.

Innovación tecnológica en pos del bienestar animal

Para ello, desarrollaron un sistema de inteligencia artificial asequible y de aplicación llamado CalfHealth. Buscará combatir la neumonía en terneros mediante sensores portátiles y comederos inteligentes robóticos. El sistema, según la estadounidense, incorporará varias innovaciones, como la detección multimodal, que monitoreará diferentes tipos de datos para registrar sus pasos y tiempos de descanso.

La IA trabajará con un enfoque de aprendizaje profundo para determinar cuáles comportamientos o cambios respiratorios son más importantes para detectar enfermedades. También incorporará otros tipos de aprendizaje para que funcione lo más rápido posible en otras granjas.

Cantor destacó que CalfHealth podría ser útil más allá de la producción lechera, pero los agricultores deben poder utilizarlo previamente. “El sistema incluirá un chatbot interactivo, impulsado por una selección de modelos de lenguaje”, explicó, “enseñará por qué ha marcado a un ternero como en riesgo y permitirá a los usuarios plantear preguntas”.

Los investigadores quieren estudiar cómo generar confianza entre los ganaderos y las herramientas de IA a través de experimentos de ciencias del comportamiento. Medirán el impacto de la detección temprana en la salud de los terneros y la rentabilidad de la explotación. El proyecto incluirá talleres para ganaderos, veterinarios y actores del sector.

TodoLecheria