La Argentina que viene: energía, minería, agro y tecnología proyectan una década de crecimiento conjunto

Representantes de los principales sectores productivos de la economía argentina -el energético, minero, agropecuario y del conocimiento-, participaron del Coloquio Empresarial en el marco de la Exposición Rural de Palermo. Sobre el cierre de la jornada, disertó el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien mantuvo además un intercambio con el presidente de la SRA, Nicolás Pino.

El lema elegido para la presente edición de la Expo Rural, «El campo nos une», es una invitación a integrar las actividades de punta en pos de objetivos comunes. Bajo esa premisa, Horacio Marín, CEO y Presidente de YPF; Roberto Cacciola, presidente de Minera Santa Cruz S.A. y de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM); Federico Boglione, presidente de Los Lazos-La Sibila; y Víctor Valle, CEO de Pieper AI, pusieron en común los desafíos y oportunidades que inaugura el contexto económico y las perspectivas de trabajar en conjunto de cara a la próxima década.

«Nos pone muy contentos ver que el campo no va a ser el único en empujar el país. Fuimos el sector que lo hizo por 200 años, pero ahora se van a juntar más brazos y la carga se va a hacer más liviana», destacó el presidente de la SRA, Nicolás Pino, quien celebró la sinergia proyectada entre cada una de las actividades productivas.

Por el lado energético, Horacio Marín hizo un repaso por las inversiones llevadas adelante por YPF los últimos 3 años, en el marco de incentivos para agregar valor, y pidió «continuar en este camino hasta convertirlo en política de Estado».

Respecto a las proyecciones de la petrolera estatal, su presidente aseguró que planean crear 40.000 puestos de trabajo fijos durante la siguiente década y generar exportaciones por más de 25.000 millones de dólares anuales a partir de 2031. «Estoy convencido de que este cambio histórico va a perdurar y en 10 años vamos a ser un país en el que se complementen las actividades», expresó, a tono con el espíritu de la jornada.

Desde el sector minero, Roberto Cacciola destacó que «Argentina es un país elegido como lugar de inversión» y, al igual que ocurre con la energía, la actividad prevé un crecimiento exportador acompañado por proyectos como el RIGI.

«Para 2035 vamos a generar más de 35.000 millones de dólares anuales de exportación. Eso significa que Argentina no va a depender sólo del agro y el sector energético, y que la minería va a ser fundamental en la generación de divisas y de empleo», afirmó Cacciola.

Y destacó: «Argentina está de moda porque empieza a ser creíble y en el exterior se reconoce que ha habido un cambio cultural», destacó el empresario.

Quien se refirió al sector agropecuario fue el empresario Federico Boglione, quien pidió unir esfuerzos de manera intra e inter sectorial para alcanzar las metas productivas históricas. «Las empresas individuales han crecido mucho, pero el país no nos acompañó. Me da esperanza escuchar a los otros sectores, porque son los que podrán traccionar para que nosotros también exportemos», afirmó.

El tándem productivo contempla también a la economía del conocimiento, actualmente el tercer complejo exportador de Argentina, y con proyección de crecer aún más. Durante su exposición, Víctor Valle aseguró que el país «está muy bien posicionado por sus recursos energéticos y mineros», demandados por el sector tecnológico, y aseguró que «existe la oportunidad concreta de aumentar las exportaciones en un 50%».

A su turno, el viceministro de Economía, José Luis Daza, hizo un repaso por los alcances del programa económico llevado a cabo por el gobierno y expresó su apoyo al agro. «En Argentina todos le debemos un enorme agradecimiento al campo, porque fue el que históricamente se puso el país al hombro», afirmó el funcionario.

En cuanto a los desafíos proyectados, Daza enfatizó que es necesario «continuar con el proceso de desregulación y de integración al mundo, seguir bajando trabas a importaciones y exportaciones, y mantener tanto el ancla fiscal como la política desinflacionaria». Todos ellos, aseguró, aspectos que atañen al agro.

«Tenemos una estructura impositiva que atenta enormemente contra la producción y la inversión. Hay que terminar con las retenciones, ingresos brutos y tasas municipales, limpiar el sistema impositivo e institucionalizar la reforma. El proceso de transformación recién comienza y tenemos que consolidar el cambio», concluyó.

Al cierre del encuentro, el viceministro mantuvo un intercambio con el presidente de la SRA, quien, por su parte, ratificó lo expuesto en la jornada. «Entre todos se nos va a hacer más fácil poner a Argentina donde debería estar. De acá a 10 años espero que ya no hablemos del potencial argentino, sino de nuestra producción. No sólo del campo, sino de todos los sectores», expresó Pino.