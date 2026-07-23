Participan 15 clubes: Hoy comienza la 13° Edicion de la Copa Sanmartiniana

La comunidad deportiva del Club San Martin pone en marcha hoy jueves 23 y hasta el domingo 26, la 13° edición de la ya tradicional Copa Sanmartiniana, que se disputa en el ciclo de vacaciones de invierno y al que espera centenares de chicos poder sumarse con sus clubes.

Al respecto el presidente de Club San Martin, subrayo que ya esta muy instalada no solo en los clubes del distrito, sino también de la zona, ya que cada año distintos clubes vecinos se hacen presente con sus categorías a jugar la Copa, puntualizo.

Cabe destacar que el último campeón fue el Club Deportivo San Agustin en llevarse el trofeo que vuelve para cada competencia.

Sobre la organización del torneo “santo”, Joaquin Basso, Coordinador del Futbol de Inferiores en San Martin, informo que se sumaron 15 clubes locales y de la región, y entendemos que habrá entre 600 y 700 chicos jugado al futbol.

Los partidos se comienzan a disputar hoy jueves 23 con la categoría mayor, y el torneo se desarrollará hasta el domingo próximo, donde se conocerán los campeones de las siguientes categorías: 2013, 2015, 2017 y el sábado la 2018/19

En tanto que el acto inaugural está previsto para el sábado 25 a las 13hs.

Los clubes que compiten

Independiente de San Jose (Coronel Suarez), primera vez que participa, Alsina de Los Toldos ( 2013/2017); Deprotivo Casares (2013); Agropecuario de Carlos Casares (2013/2015); Atlético 9 de Julio ( 2013, 2017 y 2017); French (2013/2015/2017); San Agustín, ultimo campeón (2013/2015/2017); Once Tigres ( 2013/2015/2017); Agustin Alvarez (2015/2017), Club 18 de Octubre, de El Provincial ( 2015/2017), Defensores de la Boca (2015/2017); Libertad (2015/2017); El Fortín (2013/2015/2017), Entre Pueblos (2013) y San Martin (2013/2015/2017).

Cabe destacar que el torneo de San Martin persigue el objetivo que mas allá de ganar, es que el niño, juegue se divierta y pueda compartir, por lo que además de trofeos, también estará el premio fair play al equipo y al jugador, y se usara por parte de los árbitros, la tarjeta Verde, la que se usara en caso de buen comportamiento y accionar por parte del jugador.