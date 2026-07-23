De la quiebra al relanzamiento: La Suipachense retoma la producción y apunta a la exportación

Tras diez meses de parálisis, concurso de acreedores y quiebra, La Suipachense inició una nueva etapa productiva bajo la gestión de Compañía Láctea Suipacha, liderada por el exCEO de Parmalat, Pablo Asci. Tras obtener la concesión de alquiler otorgada por la justicia, la firma inició operaciones con 55 trabajadores bajo un esquema transitorio de media jornada acordado con ATILRA, con la meta de escalar progresivamente hasta recuperar su nómina histórica de 140 operarios.

La planta procesa actualmente 50.000 litros diarios de leche cruda —un 20% de su capacidad instalada— y prevé alcanzar los 250.000 litros captando materia prima de tambos de la cuenca del oeste bonaerense (que impacta de lleno en la dinámica productiva de la región y municipios vecinos como Chivilcoy). El plan contempla la comercialización de marcas icónicas como La Suipachense y Lácteos Conosur en leches, yogures, postres, quesos y manteca, abasteciendo primero al comercio de cercanía y cadenas del AMBA y Buenos Aires, para luego retornar a los grandes supermercados. Además, gracias a su torre de secado, proyecta exportar leche en polvo a Latinoamérica.

Esta reactivación devolvió la tranquilidad económica y social a Suipacha y su zona de influencia, tras dejar atrás la debacle patrimonial ocasionada por el anterior grupo propietario venezolano, Maralac.