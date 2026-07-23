El Club Atlético recibió a Millonarios de Bragado en Basquetbol

Se disputó el sábado pasado la segunda fecha del Torneo Clausura, organizado por la Asociación de Basquetbol Chivilcoy, recibiendo el Club Atlético a una numerosa delegación del Club Los Millonarios, de Bragado, con cinco categorías menores, en una jornada desfavorable en los resultados, pero muy positiva, porque los resultados fueron muy ajustados y en el juego, se vieron los progresos locales con respecto a los partidos de meses atrás en el Apertura.

En primer término, jugaron las categorías formativas, de Pre mini y de Mini, que fueron las que más público llevaron, con muchos familiares Bragadenses. Y luego se enfrentaron los equipos categoría Infantiles, con triunfo visitante 51 a 48, muy ajustado, porque faltando 2’ estaban 48 a 50, para cualquiera de los dos y en ese período hubo un solo tanto más, en un tiro libre visitante.

Algo parecido ocurrió en Cadetes, pero todavía más parejo, porque al cabo de los tres primeros períodos los de Bragado estaban 34 a 30 y en el último, Atlético emparejó y faltando 48” estaban igualados en 48 tantos, luego Escriba convirtió un tiro libre local, pero sobre el timbre final, un jugador Millonario convirtió un doble terminando 50 a 49 para la visita.

Y completando la jornada, se enfrentaron los Juveniles, con otra victoria Bragadense pero también con trámite parejo, porque faltando 4’ empataban en 52 y en esos instantes finales pesó la mayor experiencia de Millonarios, que se impuso en el parcial por 14 a 8, con el resultado definitivo 66 a 60.