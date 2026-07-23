Limangus se consagró en Palermo: mejor res de toda la Exposición y destacados campeones en las juras

La raza Limangus consolidó una destacada actuación en la 138.° Exposición Rural de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, al obtener los máximos reconocimientos en el Block Test, la evaluación objetiva de calidad de reses que culminó el viernes 17 de julio en el frigorífico Frigolar, luego del Concurso de Novillos realizado en la Pista Central de La Rural.

Con la participación de 11 lotes, equivalentes al 11 % del total de novillos remitidos al concurso de todas las razas, las cabañas Limangus volvieron a demostrar el potencial

carnicero de la raza, alcanzando resultados sobresalientes tanto en la pista como en la faena.

Durante el Concurso de Novillos, el Gran Campeón Limangus fue el corral 44 de Cabaña La Tregua, de Daniel Bovetti, mientras que el Reservado Gran Campeón Limangus correspondió al corral 49 de La Negra S.A., con genética Los Vascos.

En el remate realizado tras la jura, donde los novillos de todas las razas compitieron en igualdad de condiciones, el mejor precio fue para el corral 44 de Cabaña La Tregua, que alcanzó $5.250 por kilo, mientras que el segundo mejor valor correspondió al corral 49 de La Negra S.A., vendido a $4.950 por kilo. La comercialización estuvo a cargo de Sáenz Valiente, Bullrich y Cía.

Pero el mayor reconocimiento llegó con los resultados del Block Test, donde las reses de todas las razas son evaluadas objetivamente por sus características carniceras. Allí, Limangus logró un histórico «1-2»: Cabaña La Tregua, de Daniel Bovetti, obtuvo el premio a la Mejor Res de toda la Exposición, mientras que Cabaña El Saino, de Matías Polidoro, alcanzó la Segunda Mejor Res, ambas compitiendo frente a ejemplares de todas las razas participantes.



A estos resultados se sumó la destacada actuación de Cabaña Los Choles, de Administración Cook, que obtuvo el tercer mejor Área de Ojo de Bife (AOB) entre todas las razas, reafirmando la excelencia carnicera que caracteriza a Limangus.

La participación de la raza en Palermo continuó este lunes 20 de julio con las juras de clasificación de reproductores, donde volvió a exhibirse el alto nivel genético de las cabañas expositoras.

La Gran Campeón Hembra fue el ejemplar RP 2 (Box 1142) de Agrinsur S.R.L.; la Reservada Campeón Hembra, el RP 30 (Box 1144) de Jorge Gentili y Carlos Ojea Rullán; mientras que la 3.ª Mejor Hembra correspondió al RP 1 (Box 1149) de Juan Francisco Escala.

En machos, el Gran Campeón fue el RP 585 (Box 1109), expuesto por Jorge Gentili y Carlos Ojea Rullán. El Reservado Campeón Macho fue el RP 976 (Box 1103), de Leonardo Abel Hernández, y el reconocimiento al 3.er Mejor Macho correspondió al RP 1110 (Box 1091), de Agrinsur S.R.L.

Los resultados obtenidos en Palermo ratifican el excelente momento que atraviesa Limangus. El desempeño sobresaliente en el Block Test, donde las razas compiten en igualdad de condiciones bajo mediciones objetivas, junto con el nivel exhibido en las juras de clasificación, reflejan el trabajo sostenido de los criadores para desarrollar una genética que combina productividad, eficiencia y una calidad de carne reconocida por toda la cadena ganadera.