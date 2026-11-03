Un operativo sobre la Ruta 5 permitió detener a dos sospechosos de un robo en Suipacha

Según la información difundida, una vecina alertó sobre el hecho mediante la aplicación Suipacha Alerta 24. El Centro de Monitoreo siguió el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos y la Policía Comunal inició el procedimiento cuando intentaban alejarse de la ciudad.

Con la colaboración de efectivos policiales de Mercedes, el automóvil fue interceptado sobre la ruta y sus ocupantes quedaron detenidos. Durante el procedimiento también secuestraron el vehículo y un inhibidor de alarmas, y recuperaron los elementos sustraídos, así lo informó el medio Hoy Mercedes.

Los dos hombres serían oriundos de Lomas de Zamora. La investigación continúa