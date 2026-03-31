Un intendente de la región deberá devolver la plata que le cobró a productores por tasas municipales

n nuevo fallo judicial vuelve a poner en jaque el cobro de tasas municipales al campo. El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen resolvió anular total y parcialmente la tasa de mantenimiento de la red vial de la Municipalidad de Daireaux, tras comprobar que no hubo prestación efectiva del servicio y que parte de los fondos fueron desviados.

La sentencia fue dictada por el juez Pablo Cristian Germain, quien ordenó reliquidar lo cobrado a los productores rurales luego de detectar desvíos del 22,95% en 2022 y del 27,88% en 2023 hacia gastos ajenos al mantenimiento de caminos.

Además, el magistrado dispuso la nulidad de actos administrativos firmados por el exintendente Esteban Alejandro Acerbo, al considerar ilegítimo el esquema de cobro aplicado en esos períodos.

Tasas municipales: el intendente de Daireaux, bajo la lupa

El eje del fallo es contundente: una tasa no es un impuesto. Por lo tanto, solo puede cobrarse si existe una contraprestación concreta, individualizada y efectiva.

En esa línea, Germain fue categórico al sostener que el cobro sin servicio «configura una afectación» al derecho de propiedad de los contribuyentes.

La causa se originó a partir de una demanda presentada por un grupo de productores agropecuarios, quienes cuestionaron decretos municipales que habían rechazado sus reclamos administrativos por el cobro de la tasa vial entre 2022 y 2024.

El dato que complica al municipio: 96% de los caminos con fallas

Para resolver, el juez le dio un peso central a las pericias técnicas.

Un informe de ingeniería determinó que el 96% de la red vial analizada presenta deficiencias, con problemas como acumulación de agua, huellas profundas y serias dificultades de transitabilidad. A esto se sumó un diagnóstico crítico sobre el parque de maquinaria municipal, considerado obsoleto e insuficiente.

En paralelo, la pericia contable comprobó una fuerte desproporción entre lo recaudado y lo invertido, confirmando que parte de los recursos se destinaron a rentas generales del municipio, lo que vulnera el principio de afectación específica de este tipo de tributos.

Cómo impacta el fallo en los productores

La sentencia establece un criterio diferenciado según cada caso:

Para uno de los productores demandantes, el juez dispuso la nulidad total de la tasa , al comprobarse la inexistencia de mantenimiento en el camino de acceso.

, al comprobarse la inexistencia de mantenimiento en el camino de acceso. Para otros tres, determinó una nulidad parcial, manteniendo el tributo pero ordenando reducirlo en función de los fondos desviados.

En total, el fallo abarca a cuatro demandantes en esta primera instancia, aunque hay al menos otros tres juicios en trámite que podrían resolverse en la misma línea.