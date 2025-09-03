Un incendio destruyo parte del comercio de artículos del hogar, «Sampietro Hogar»

En la madrugada de hoy miércoles 3, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio fueron convocados a las 5:40 a sofocar un incendio en un local comercial de calle Av. San Martin casi Libertad, denominado Sampietro Hogar, que se dedica a la comercialización de electrodomésticos y artículos del hogar.

El hecho fue advertido por un vecino que pasaba por el lugar y dio aviso a Bomberos, informo el jefe de Bomberos, Comandante, Sergio Fernández en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7.



Fernández detallo que el foco de fuego, cuando llegan al lugar ya tomaba magnitud y estaba circundado hacia una zona del local comercial, lindante al edificio de Banco Credicoop, explico.

El trabajo tras romper la vidriera, fue controlar y sofocar el fogo igneo, para luego realizar un control exausto en el local comercial y el piso superior, que es donde funciona el depósito, informo

«Si bien los daños por efecto del fuego no fueron de tanta consideración, la acción de la temperatura y el humo provocaron pérdidas importante en el comercio que se dedica a la venta de electrodomésticos y artículos para el hogar».

La labor demando un poco mas de una hora y luego, un equipo de peritos y policías inspeccionaban el lugar, ya que desde la empresa radicaron la denuncia en Comisaria.

Incendio en una vivienda

Tempranamente, pasada las 01:30 AM, desde Bomberos acudieron a un domicilio de calle Gral. Paz al 1400, lugar donde una estuvo tuvo un principio de incendio y si bien fue controlado por el propietario, la accion de Bomberos fue asegurar que el lugar estaba controlado y sin posible foco de fuego.