Un hombre quedo aprehendido tras herir a una persona con una arma de fuego

Desde Policía Comunal de 9 de Julio, informo que este domingo 1 de febrero, personal policial procedió en la vía publica a la aprehensión de un masculino mayor de edad domiciliado en este medio quien había realizado disparos con arma de fuego en Vicente Lopez al 750 lugar donde se encontraba otro masculino con el cual mantiene disputa.

Herido de arma (perdigones) de fuego en sus miembros inferiores, lesiones carácter leves son riesgo de vida atendido en nosocomio local.

En ese orden, esta policia, segun el informe, se llevó a cabo orden de Registro y Allanamiento para con domicilio del aprehendido sito calle Lagos al 120 de este medio donde se secuestro de armas de fuego varias y un ciclomotor utilizado al momento de efectuar los disparos, labrándose asimismo Infracción Ley de Tránsito por poseer mismo caño de escape adulterado, falta de luces y dominio colocado.

Totalidad de Secuestro como asimismo aprehendido a disposición UFI 4 Dpto. Judicial Mercedes.