Un hombre quedo aprehendido por amenazas y resistencia a las fuerzas del orden

Conforme detallo un informe de Policia Comunal de 9 de Julio, en la madrugadia dia Domingo personal Policia Comunal se constituye en domicilio calle Garmendia al 170, donde procede aprehencion ciudadano GREGORIO PABLO MAIDANA (43) quien se hallaba en vereda domicilio esgrimiendo entre sus manos armas blancas insitando a la pelea a los moradores con quienes habían mantenido discusión en horas de la tarde, prefiriendo amenzasas y oponiendo resistencia para con el personal Policial quienes proceden a su APREHENSION y SECUESTRO de dos cuchillas. Aprehendido alojado seccional local a disposicion ufi nro. 5 Dpto. Judicial Mercedes.

OPERATIVO DE TRANSITO VARIOS.

Durante el transcurso del fin de semana, personal Policia Comunal local juntamente con personal de Guardia Urbana e Inspectores de transito llevaron a cabo diversos Operativos de transito en distintos puntos de la Ciudad procediéndose en consecuencia al secuestros de dieciséis motocicletas por falta de documentación, uso, obligatorio de cascos y tres automóviles, Infracción Ley Nacional de Transito 24.449 con intervencion Juzgado de Faltas Municipal local.