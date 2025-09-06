Un ex campeón de TC sufrió un violento asalto en la Panamericana: le dispararon dos veces para robarle la moto

El piloto de automovilismo Emanuel Moriatis, ex campeón del Turismo Carretera (TC), fue víctima de un brutal asalto en la autopista Panamericana, donde delincuentes lo interceptaron y le dispararon en dos oportunidades para robarle la moto en la que viajaba.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde-noche, cuando Moriatis salió del Autódromo de Buenos Aires rumbo a buscar a su hijo a fútbol. A la altura de Fondo de la Legua, en Martínez, fue sorprendido por motochorros que abrieron fuego para obligarlo a detenerse.

“Paro, tiro la moto al piso, empiezo a correr para atrás con mi mochila y ahí nuevamente me tiran un tiro a quemarropa. De casualidad, no me pegó”, relató el piloto en un video publicado en sus redes sociales.

Moriatis entregó su mochila y los ladrones escaparon con la moto, aunque minutos después ocurrió algo inesperado: “Cuando volvíamos con Santiago, un chico que me ayudó y me prestó su celular, encontramos la moto tirada en plena Panamericana. No lo podía creer”, expresó.

Tras regresar a su domicilio, el corredor se dirigió a realizar la denuncia. Sin embargo, en la comisaría le informaron que no había cámaras en la zona y que los robos de motos en la autopista se multiplicaron en las últimas semanas.

“Fue una locura. Estamos en la mano de Dios”, aseguró con indignación, y advirtió a sus seguidores que extremen las precauciones al circular por la Panamericana.