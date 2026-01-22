Un día para olvidar: Bomberos Voluntarios de 9 de Julio combatieron varios incendios desde el mediodía y hasta horas de la noche

En la jornada de este jueves 22, las alarmas de emergencia no pararon de sonar en el Cuartel de Bomberos de 9 de Julio, donde la demanda fue tal, que tuvieron que solicitar asistencia por parte del Destacamento de Bomberos Patricios.

Entre los hechos donde debieron combatir el fuego, en la ciudad se quemó un taller y un galpón con herramientas. En tanto que los demas fueron incendios forestales (pastizales, ramas y monte).

Conforme detallo el Comandante del Cuartel, Sergio Fernández, “fue un día muy atariado y variado ante los distintos llamados que hemos tenido, donde la primera alarma fue a las 12:30hs por un incendio de pastos camino a Norumbega, donde concurrió una dotación. A las 14:18 un llamado desde calle Irigoyen y Freyre, donde tomo fuego un garaje con varios elementos dentro. Acudió una dotación con apoyo de camión cisterna. Las pérdidas materiales fueron importantes.

En paralelo a las 15:45, otra alerta desde calle Walsh y Los Colibries, también un incendio de un galpón con distintos elementos en su interior; mientras se trabajaba en ese lugar, a las 16:30hs. nos dan aviso de un incendio de pastos camino de Norumbega a Mulcahy, donde una quema de ramas de un desmonte, por lo que se trabajó con una dotación y el apoyo del Destacamento Bomberos Patricios.

Mientras que el último, a las 18:30hs., el llamado llego desde la localidad de El Tejar, donde frente a la Estación de Tren, tomo fue un pastizal del lugar. La unidad 5, que fue la que asistió, arribo al cuartel, pasada las 20hs.

Fernández, volvió a insistir a los vecinos en ser cuidadosos con los distintos elementos, son días de altas temperaturas, fuertes vientos, lo que se convierte en un combo para producirse incendios; por lo que insistió en ser precavidos.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de 9 de Julio