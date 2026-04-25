Este sabado A las 11hs. Mariano Navone tiene la gran batalla ante Zverev en la Caja de Madrid

El tenista argentino Mariano Navone afrontará este sábado uno de los desafíos más importantes de su carrera cuando se enfrente al alemán Alexander Zverev por la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid.

Navone, llega en un gran momento tras superar con autoridad al portugués Nuno Borges en su debut, lo que le permitió avanzar a la siguiente instancia del torneo.

UN RIVAL DE MÁXIMO NIVEL

El argentino tendrá enfrente a un rival de jerarquía: Zverev, actual número 3 del mundo y dos veces campeón del torneo madrileño.

Será además el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP, lo que suma un condimento especial al cruce.

Un partido clave para Navone, que viene de conseguir su primer título ATP en Bucarest este año, buscará dar el golpe y meterse por primera vez en la tercera ronda del certamen español, algo que aún no ha logrado en sus participaciones anteriores.

El encuentro está programado para este sábado en la Caja Mágica, en una jornada donde el argentino intentará seguir haciendo historia en uno de los torneos más importantes del circuito sobre polvo de ladrillo.