Mas de 900 inscriptos: Desde la hora 10 comienza a entregarse los kits de la Maraton 21K «Ciudad de 9 de Julio

Con renovadas esperanzas y entusiasmo, los atletas nuevejulienses organizadores de los 21K de 9 de Julio, Leandro Moretti, Héctor Benítez y José Ramírez, junto al Director de Deportes Ariel Pesce palpitaron aspectos de la organización de la 7ma edición de la competencia de atletismo de 9 de Julio.

Ya se vive en la ciudad la 7ma. edición de la Maratón 21K «Ciudad de 9 de Julio que se dará este domingo 26 desde la hora 9 desde la intersección de Av. Mitre y Libertad en un circuito ya certificado para los 21 kms. y un segundo circuito de 7 kms.

Durante una conferencia de prensa dada por parte de la organización junto a la Municipalidad de 9 de Julio, se informo que esta edición 2026, cuenta con 905 inscriptos, contando con atletas locales, de la región, y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, CABA y otras provincias. «Estamos contentos y sorprendidos que haya elegido esta carrera, una de las más grandes de la zona», comentó Héctor Benítez, integrante de la organización de la carrera.

La carrera, el circuito y el aliento del publico: Se transmitirá por Radio Amanecer FM 102.7

En otro orden hicieron énfasis en que el publico de 9 de Julio pueda acompañar y alentar el paso de los atletas que partirán por Av. Mitre hasta Av. Tomas Cosentino, luego retoman por Av. Avellaneda hasta Av. Juan D. Peron.

Luego de trayecto llegan a la Av. Compaire donde se encontraran con el primer puesto de hidratación. En la intersección de Compaire y Mendoza, donde además de contar con un segundo puesto de hidratación, en dicho lugar, los corredores de los 7Kms. retomaran por Mendoza, mientras que los de 21Kms siguen por Compaire.

Ya divididas las dos competencias, los de 7kms correrán hasta Av. Mitre, hasta llegar a la meta en calle Libertad. Mientras que los de 21 kms. van hasta Av. Ag. Alvarez y retoman hasta el ingreso del Aero Club y retoman, hasta llegar a Av. Urquiza, vuelven hasta Av. Mitre y se enfocan en la ultima parte de la carrera hasta la meta en la calle Libertad.

Desde la hora 10 de hoy sábado 25 comienza la entrega de kits a los atletas locales

La actividad de la competencia ya se palpita desde este sábado cuando a la hora 10 en el Salón Blanco de la Municipalidad, la organización empieza a entregar los kits a los atletas locales. Luego a las 16.30 habrá dos tipos de carreras no competitivas, para personas con discapacidad y adultos mayores, y a las 17 horas para alumnos de primaria.

DOMINGO 26

El domingo 26 de abril a las 9 hs se largará la 7ma edición de los 21 y 7K de la ciudad de 9 de Julio, utilizando el circuito urbano homologado antes descripto, con largada y llegada desde Av Mitre y Libertad. En esta prueba también participarán personas con discapacidad.

En 2026 se lanzó una promoción para estudiantes del nivel secundario para participar en los 7K, se inscribían dos al costo de uno.