Se disputa la ultima fecha del Torneo Clasificatorio: Naon o San Martín tienen la definición del campeón
Este domingo 26 de abril conforme informo la Liga Nuevejuliense de Futbol, se disputaran en el mismo horario los partidos de la vigésima segunda y última fecha de la Primera Etapa del Campeonato Clasificatorio, los que comenzaran a las 15:30hs.
El campeonato llega a la ultima fecha con dos equipos en la punta con el mismo puntaje, Naon y San Martin cualquiera de ambos equipos que logre un mayor puntaje será el campeón del Clasificatorio. En caso que la fecha los deje con el mismo puntaje habrá de jugarse una final, para conocer el ganador.
La fecha también dará a conocer el octavo clasificado para los play offs, entre ellos disputaran la clasificación, Patricios con 22 puntos, El Fortín 21 y Agustín Alvarez 19 unidades, y Atletico Quiroga, tambien con 19 unidades.
Por su parte Atletico La Niño descendio de categoria
DOMINGO 26 DE ABRIL
15.30 hs: Ag. Alvarez – Patricios
15.30 hs: Libertad – San Agustín
15.30 hs: Once Tigres – San Martín
15.30 hs: 9 de Julio – Naón
15.30 hs: French – El Fortín
15.30 hs: La Niña – Quiroga
Posiciones del campeonato con 20 partidos disputados
Atlético Naón – 42
San Martín- 42
French 38
Once Tigres – 36
San Agustín -34
Libertad 33
Atlético 9 de Julio – 31
Patricios – 22
El Fortin 21
Agustín Álvarez 19
Quiroga – 19
La Niña – 13
Deja un comentario