Un conductor oriundo de 9 de Julio sufrió el incendio total de su vehículo en ruta 46

Esta tarde, el cuarte de Bomberos Voluntarios de Bragado acudieron a un incendio vehicular en la Ruta 46, antes de las vías de Asamblea. Se tratad de un vehículo, volkswagen Voyage gris conducido por Luis Zárate (51), oriundo de 9 de Julio, quien según reporto el sitio Bragado Tv, sufrió un desperfecto eléctrico que provocó el fuego. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

El conductor logró detener la marcha y salir ileso antes de que el fuego consumiera gran parte del rodado.

fuente e imagen: Bragado TV