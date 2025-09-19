19/09/2025   Regionales

Un choque en cadena sin heridos en la Ruta 5

Un siniestro vial sin consecuencias graves ocurrió hoy en el kilómetro 221 de la Ruta Nacional 5. La colisión, que fue reportada al 911, involucró a un camión y una camioneta.

El hecho se produjo cuando un camión Iveco conducido por Raúl Moyano (45), impactó por alcance a una camioneta Renault Trafic que era manejada por Hugo Leiva (68). Así lo informó el portal Bragado Informa.

Afortunadamente, personal del Destacamento Vial constató que, a pesar de la colisión, no se registraron heridos, y ambos conductores salieron ilesos. Los vehículos sí sufrieron daños materiales de diversa consideración.

Las autoridades informaron que la documentación de ambos rodados estaba en regla y el tránsito en la zona ya ha sido completamente restablecido, fluyendo con normalidad.

