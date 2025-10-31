Un camión de gran porte se despistó en la Ruta 5

Un camión perteneciente a una firma dedicada al traslado de productos lácteos protagonizó un incidente vial en las primeras horas de la mañana de hoy, al salirse del pavimento en el kilómetro 161,500 de la Ruta Nacional N° 5.

El utilitario —un Iveco modelo 170E30— circulaba sin mercadería en el sentido Mercedes-9 de Julio, cuando, por razones aún desconocidas, se despistó y detuvo su marcha sobre la banquina. Afortunadamente, no se reportaron heridos. El rodado sufrió deterioros materiales.

El chofer del camión fue examinado por personal sanitario que acudió al lugar de forma precautoria, pero no necesitó atención médica. La circulación por la vía se mantuvo normalizada mientras intervenían los agentes de la Policía Vial en el sitio del suceso.

De Chivilcoy