Un 17 de octubre con grieta interna: Axel Kicillof estará en San Vicente y el kirchnerismo marchará por CFK

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará mañana en la Quinta de San Vicente un acto por el Día de la Lealtad Peronista, mientras que el kirchnerismo se movilizará en caravana a San José 1111 para conmemorar la fecha junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Según supo DIB, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se referencia en Kicillof, delineó su encuentro desde las 11 en San Vicente, donde descansan los restos del ex presidente Juan Domingo Perón.

A la actividad están invitados candidatos a legisladores de Fuerza Patria, intendentes y ministros provinciales. El cierre de ese acto estará a cargo de Kicillof.

Por otra parte, el kirchnerismo llevará a cabo la caravana, convocada bajo la consigna “Leales de Corazón”, desde las 17, y contará con distintos puntos de salida en el Gran Buenos Aires. El objetivo será reclamar el “fin de la proscripción” y la “libertad” de la ex mandataria.