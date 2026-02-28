Triple choque entre dos camiones y una camioneta en la Ruta Nacional 5

Un triple choque se registró en el kilómetro 197 de la Ruta Nacional 5, en sentido Alberti Bragado, en el kilometro 198, lo que provocó demoras momentáneas y un importante operativo preventivo de seguridad vial en la zona.

El siniestro se originó cuando un camión Renault embiste a otro Ford y este último a una pick-up Volkswagen Amarok. La camioneta viajaba en dirección Alberti Bragado conducida por Manuel Salituri, domiciliado en Tandil, fue impactada en su parte trasera por un camión Ford Cargo blanco. El transporte arrastraba un semirremolque marca Vulcano sin carga, perteneciente a la empresa Los Changuitos O’Brien, y era conducido por Ibáñez, mayor de edad, con domicilio en O’Brien.

Un tercer vehículo —camión Renault modelo 440, color gris, con semirremolque cargado con sustancias alimenticias. El rodado pertenece a la firma Logismat Levatos SRL y era conducido por Franco Jirube Ríos, domiciliado en Ituzaingó.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del último camión quedó atrapado en el habitáculo y debió ser rescatado por dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Alberti, a cargo del jefe Juan Cruz Duhalde. En el lugar trabajó además personal policial y de salud.

Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron heridos de gravedad. La causa es investigada por la U.F.I. Nº 3 del Departamento Judicial de Mercedes. El tránsito fue asistido hasta lograr normalizar la circulación.

De Chivilcoy