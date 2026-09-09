Triple accidente vial en ruta nacional 5

El hecho ocurrió exactamente a las 0:40 del lunes a la altura del kilómetro 168,400, a pocos kilómetros de la curva que conecta con la Ruta Provincial 51.

La secuencia se inició cuando un camión Mercedes-Benz 1620 con acoplado —cargado con pollos vivos y conducido por Gustavo Norberto Romero (56), domiciliado en General Rodríguez— salía de un criadero e intentaba subirse a la cinta asfáltica para tomar dirección hacia Capital Federal.

Al incorporarse a la ruta, el transporte de carga fue embestido violentamente en las ruedas traseras izquierdas de su acoplado por un Chevrolet (Vectra negro, patente JWR-413) que circulaba en sentido hacia Alberti.

El automóvil era conducido por la oficial de policía Camila Florencia Zalvidea (31), quien viajaba acompañada por el sargento Maximiliano Villegas (36) —ambos prestan servicio en Pilar—, además de Julieta Zalvidea (25), cadete de la escuela de policía, y una menor de 12 años.

Debido a la severidad del impacto, los cuatro ocupantes del auto —todos domiciliados en Bragado— sufrieron lesiones de consideración y debieron ser derivados e internados en el hospital zonal.

La conductora sufrió una fractura de tobillo, mientras que el sargento Villegas presentó una fractura de cadera.

Inmediatamente después, una camioneta Volkswagen Amarok (patente AH 936 QP) que venía detrás del Chevrolet en el mismo sentido no logró evitar el impacto y colisionó también contra el camión.

La camioneta era guiada por Sergio Armando Ponce (69), acompañado por Raúl Auto Ferrau (27), Rocío Jaime (34), Macarena Casas (34) y Jonathan Hernández (34), todos residentes de Henderson.

Sobre el operativo desplegado en el lugar, Héctor Alagia, Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, brindó detalles precisos de las tareas de rescate realizadas durante la madrugada: “Fuimos convocados por un accidente vehicular en Ruta Nacional N° 5, al kilómetro 168 aproximadamente. Al llegar al lugar nos encontramos con un accidente múltiple en el cual se vio involucrado un camión Mercedes-Benz con acoplado, un Chevrolet y una camioneta Volkswagen Amarok.”

“Al arribo nuestro ya se encontraba personal policial, personal vial y dos ambulancias del SAME, las cuales ya estaban atendiendo a los heridos del vehículo Chevrolet y de la camioneta Amarok. Así que rápidamente nos abocamos a colaborar con ellos para la atención de las víctimas.”

“Las mismas fueron trasladadas hacia el Hospital Municipal por estas dos ambulancias, más una ambulancia del grupo IE a la cual se le pidió colaboración por la cantidad de víctimas que había accidentadas. Del Chevrolet fueron trasladados sus cuatro ocupantes y de la camioneta Volkswagen Amarok fueron trasladados tres de los cinco ocupantes. El camionero permaneció en el lugar ya que no presentaba ningún tipo de lesión como para ser trasladado.”

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