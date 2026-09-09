Daniel Urcía de FIFRA: “Tenemos demanda de carne, pero la materia prima está en los valores más altos de la historia”

El vicepresidente de FIFRA y consejero del IPCVA, Daniel Urcía, analizó el escenario internacional de la carne vacuna y advirtió por el impacto que puede generar la suspensión de las importaciones europeas desde Brasil. También reclamó avanzar en controles comerciales más eficientes y defendió el rol del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

La decisión de la Unión Europea de suspender las importaciones de carne vacuna desde Brasil hasta que el país otorgue mayores garantías sobre su sistema de control de antimicrobianos genera un nuevo escenario para el mercado internacional de carnes.

Para Urcía, se trata de “un cimbronazo” para el mercado, fundamentalmente porque Brasil es el principal exportador mundial y deberá encontrar destinos alternativos para parte de su producción.

“Europa considera que las garantías del sistema brasileño en cuanto al sistema de antibióticos y antimicrobianos no son suficientes y suspende las importaciones desde ese origen hasta tanto considere que las garantías son adecuadas”, explicó en diálogo con Valor Agro.

Urcía aclaró que la competencia directa con Argentina no es absoluta, debido a que Brasil tiene una fuerte participación con carne congelada, mientras que Argentina coloca en Europa principalmente cortes enfriados y de mayor calidad. Sin embargo, advirtió que el impacto puede sentirse indirectamente.

“Brasil también completó su cuota con China y China tiene como principal proveedor a Brasil. Entonces Brasil tiene que salir a buscar dónde colocar sus producciones”, señaló.

En ese contexto, destacó la reciente decisión de Estados Unidos de habilitar por única vez durante tres meses una cuota adicional de 300.000 toneladas de carne, destinada principalmente a recortes y trimming para la elaboración de hamburguesas.

Según Urcía, esa oportunidad podría transformarse en una alternativa especialmente relevante para Brasil, debido a que la nueva cuota estadounidense está dirigida a países que no cuentan con una cuota tradicional con Estados Unidos.

“Brasil sería el candidato natural y además sería una solución para esta situación de coyuntura, porque no tiene cuota con China y tampoco podría exportar a Europa”, sostuvo.

Cuota Mercosur-UE: buscan una definición

Otro de los temas centrales abordados fue la distribución de la cuota de carne vacuna del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Urcía recordó que la cuota de 99.000 toneladas equivale a unas 67.000 toneladas peso producto, además de tener un esquema de implementación gradual durante cinco años.

“Todavía no estamos con todo ese volumen”, puntualizó.

El dirigente explicó que los países del Mercosur continúan negociando la distribución del contingente y que existe una fecha de referencia del 30 de septiembre para avanzar en la definición.

Uno de los puntos de discusión es el planteo de Paraguay de distribuir la cuota en cuatro partes iguales.

“Los volúmenes exportados y los antecedentes de exportación no justifican una división por cuatro, cuatro partes iguales”, consideró Urcía.

Por eso, planteó la necesidad de alcanzar primero un entendimiento dentro del sector privado para luego trasladarlo a los gobiernos.

“Tenemos que ser inteligentes desde Mercosur y llegar a un punto de entendimiento entre los cuatro países. De lo contrario, el negocio lo van a manejar los importadores europeos con las licencias”, advirtió. “Tenemos demanda, pero tenemos restricción de oferta”

Al analizar la situación de la industria frigorífica argentina, Urcía destacó que el mercado internacional atraviesa un momento de fuerte demanda de proteína animal, pero simultáneamente existe una restricción de oferta.

“Argentina está con una recuperación de stock, entonces hay restricción de oferta. Algo similar le pasa a Brasil, a Estados Unidos con disminución de stock y a Europa”, describió.

A esto se suma, según el dirigente, una demanda creciente, especialmente desde Asia, que modificó el eje del negocio mundial de las carnes.

“Hoy tenés mucha demanda de proteína, los precios han evolucionado, pero ante la escasez de oferta la materia prima, en este caso la hacienda, también tiene precios que son en el caso de Argentina los más altos de las series históricas”, afirmó.

Para Urcía, el escenario de demanda firme puede mantenerse durante los próximos años, aunque la industria deberá enfrentar el desafío de sostener competitividad con una hacienda cara.

“Tenemos demanda y esto va a perdurar por un par de años. Ahora te das vuelta y, claro, cuando tenés el precio de la hacienda más caro de las series históricas, tenés una materia prima alta y tenés que ser competitivo”, explicó.

El “costo argentino” y los controles

En ese punto, el vicepresidente de FIFRA puso el foco en los costos que todavía enfrenta la cadena frigorífica.

Valoró la reducción de los derechos de exportación, aunque señaló que todavía permanece un 5% para el novillo, y mencionó otros costos vinculados al movimiento de hacienda, impuestos y cuestiones estructurales.

Pero además planteó la necesidad de combatir la competencia desleal mediante mejores estándares sanitarios y controles comerciales.

“Venimos insistiendo con la necesidad de un estándar sanitario básico, con un nivel superior al actual, porque hoy tenés plantas que están muy por debajo del piso”, señaló.

En paralelo, destacó la prueba piloto que lleva adelante la Dirección de Control Comercial de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación con un nuevo controlador electrónico de faena.

El objetivo, explicó, es disponer de información en tiempo real sobre los movimientos de hacienda, liquidaciones, faena y permanencia de la carne en cámaras, para realizar controles más eficientes y a distancia.

Urcía estimó que el dispositivo tendría un costo inferior al millón de pesos y que debería instalarse en unas 500 plantas de distintas especies.

“Si se pudiera instalar todo antes de fin de año, sería un buen arranque para el próximo año”, sostuvo.

Reuniones en las provincias

El dirigente señaló que el nuevo esquema de control ya fue presentado en distintas provincias, con reuniones informativas realizadas en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, además de encuentros desarrollados en el marco de la Exposición Rural de Palermo.

“Tenemos que avanzar en estos sistemas de control más eficaces y de fácil acceso para todas las plantas”, remarcó.

A su vez, destacó el trabajo de la Dirección de Control Comercial en materia de simplificación normativa y desburocratización.

Defensa del IPCVA

Finalmente, Urcía defendió el papel del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina frente al debate generado en torno a su continuidad y funcionamiento.

“Todo el sector institucional formal lo valora, lo apoya y sabe que el Instituto es una herramienta de mucha utilidad”, afirmó.

Según el dirigente, el IPCVA funciona como una herramienta complementaria del Estado y mantiene una agenda permanente con la Secretaría de Agricultura, el Senasa y la Cancillería.

“Muchas veces el Instituto tiene la agilidad para estar en un tiempo que necesita la actividad comercial y que a veces el Estado no tiene”, explicó.

También destacó el crecimiento del trabajo de promoción en el mercado doméstico.

“Si hoy no estuviera el Instituto se estaría hablando de otras carnes, porque la mayor conversación se hace de carne vacuna porque hay un Instituto que promueve esa conversación”, concluyó.