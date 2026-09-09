Ruta 5: secuestran una camioneta tras una denuncia por robo de neumáticos. Sus ocupantes se dieron a la fuga

El procedimiento se inició a partir de la alerta de un damnificado, quien había denunciado días atrás la sustracción de una rueda de su vehículo.

Tras interceptar la camioneta, dominio AG089ZP, los efectivos constataron que en su interior había dos cubiertas correspondientes a diferentes vehículos y herramientas de mano.

El rodado era ocupado por dos hombres, quienes al momento de ser identificados se dieron a la fuga. Debido al intenso tránsito en el sector, no pudo concretarse la aprehensión de los sospechosos.

La camioneta y las cubiertas fueron secuestradas. De acuerdo con los datos registrados en el sistema 911, el vehículo no posee impedimentos legales y se encuentra radicado en Lanús.

Interviene la Fiscalía Local, a cargo de la Dra. Leranoz de Ayti, que dispuso actuaciones bajo la carátula “Averiguación de ilícito”, declaración de testigos y demás diligencias de rigor.

La investigación continúa para determinar la procedencia de las cubiertas y establecer la identidad de los dos sujetos que lograron escapar.

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