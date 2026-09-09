Río Salado: Vuelven a insistir por el Fondo Hídrico que administra Nación

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza cuestionó el destino de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) y advirtió que mientras millones de pesos permanecen colocados en instrumentos financieros, continúan paralizadas obras estratégicas como las del Río Salado.

A partir de un pedido de Acceso a la Información Pública que realizó la diputada, obtuvo los datos para conocer la situación y el destino de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.

Según la información oficial recibida, sobre un total de $354.197 millones: $303.370 millones se encuentran colocados en Letras del Tesoro Nacional; $47,2 millones están inmovilizados en un Plazo Fijo Tradicional Reserva Liquidez; $50.779 millones se encuentran a la vista en cuenta.

“Los datos no son una opinión. Los obtuve a partir de un pedido de Acceso a la Información Pública que realicé para conocer qué estaba pasando con el Fondo Hídrico. Estamos hablando de recursos que tienen un destino específico y que deberían estar trabajando para prevenir inundaciones y mejorar la infraestructura hídrica”, sostuvo Vaccarezza.

La legisladora remarcó además la contradicción entre la disponibilidad de estos recursos y las necesidades que atraviesa el interior bonaerense, particularmente frente a la preocupación por el impacto que pueda generar el fenómeno de El Niño.

“Mientras esos recursos permanecen en instrumentos financieros, en el territorio las necesidades siguen siendo urgentes. Los productores miran al cielo preocupados por las lluvias, los caminos rurales necesitan obras y nuestros pueblos y ciudades siguen esperando infraestructura para prevenir inundaciones. Y, para colmo, las obras del río Salado están paralizadas”, señaló.

En ese sentido, Vaccarezza cuestionó que los fondos destinados a infraestructura hídrica sean utilizados para financiar al Estado nacional en lugar de avanzar con las obras necesarias para las distintas cuencas.

“Estamos hablando de $354.197 millones que, por ley, deberían estar destinados a obras hídricas y que hoy no están cumpliendo con ese objetivo. Mientras el interior necesita obras concretas, el Gobierno nacional mantiene esos recursos dentro del circuito financiero”, afirmó.

La diputada también apuntó contra la política económica del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Lo dijimos desde el primer día: la prioridad del ministro Caputo nunca fue la producción ni la inversión productiva. El único programa económico es el de la especulación financiera”.

Finalmente, Vaccarezza aseguró que continuará reclamando por el destino de los recursos del Fondo Hídrico: “Desde mi banca voy a seguir reclamando para que estos recursos vuelvan al lugar donde tienen que estar: trabajando para prevenir inundaciones, sostener la producción y proteger a los bonaerenses. La plata destinada a obras hídricas tiene que estar en las obras, no en la timba financiera”.