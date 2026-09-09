En Chivilcoy, un joven pelea por su vida tras caer desde 7 metros de altura

El hecho ocurrió el viernes 4 de septiembre en un establecimiento ubicado en calle Pellegrini N.º 667, donde funciona la empresa Agrícola Pampa Andreoli.

Se tomó conocimiento de la situación a través del ingreso del joven, identificado como Eduardo Sosa, de 20 años, oriundo al nosocomio local. Al momento de ser asistido, se encontraba inconsciente como consecuencia de las lesiones sufridas. Sosa presenta traumatismo de cráneo grave, en asistencia respiratoria mecánica y su estado es reservado.

De acuerdo con los testimonios recabados durante las primeras actuaciones, Sosa se encontraba trabajando cuando, por circunstancias que son materia de investigación, habría caído desde un andamio ubicado a aproximadamente siete metros de altura.

El joven fue trasladado al hospital municipal, donde permanece internado en la UTI.

La causa fue caratulada como “Lesiones por accidente” y tomó intervención la UFI y J N.º 04 del Departamento Judicial de Mercedes, que dispuso las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

De Chivilcoy