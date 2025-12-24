Trigo: se sostiene un rinde final de 27,1 M/ Tns.

La cosecha de trigo ya avanzó sobre el 84 % del área donde a pesar de las precipitaciones mencionadas, se logra finalizar la cosecha en el Sur de Córdoba, con un rinde promedio de 38,7 qq/Ha, que supera el rinde promedio de los últimos 10 años en un 58,5 %.

Las labores se aceleran sobre el sur del área agrícola, con rendimientos de entre 34 y 53 qq/Ha., llevando al rendimiento promedio nacional a 42,9 qq/Ha, lo cual permite sostener la proyección de producción en 27,1 MTn., destaco en su informe de Panorama Agricola Semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Cebada

Finalmente, luego de un progreso interquincenal de 43 p.p., la cosecha de cebada alcanza el 60,9 % de la superficie apta, aunque aún presenta una demora interanual de -9 p.p. El rinde promedio nacional se ubica en 45,9 qq/Ha, un 4,3 % superior al informe previo y 6,9 qq/Ha por encima del ciclo 2024/25.

Pese a las heladas, se registran buenos rendimientos en el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires (47,2 qq/Ha), mientras que en el Centro de Buenos Aires el rinde medio alcanza 38,5 qq/Ha. En los núcleos cebaderos del sur, los lotes no afectados mantienen rindes superiores al promedio.

El rinde medio se ubica en 42,1 qq/Ha en el sur de La Pampa–Sudoeste de Buenos Aires y 50,7 qq/Ha en el sudeste bonaerense, sosteniéndose la proyección de producción en 5,3 MTn.