Tres Generaciones Cantan: se realizará un nuevo encuentro coral

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Cultura, invita al encuentro coral “Tres generaciones cantan”, a desarrollarse el sábado 6 de diciembre, a las 21 hs., en el Salón Blanco Municipal,

El concierto contará con la participación del Coro Municipal Infanto Juvenil Santa Cecilia, dirigido por David Maccagnani, que tradicionalmente realiza este encuentro como cierre de año.

En esta edición se recibirá como agrupación invitada al Coral Junín, dirigido por Mario Araguëz.



La propuesta invita a vivir una experiencia donde niños, jóvenes y adultos comparten la pasión por el canto coral.

Además, el encuentro tendrá un momento especial para despedir a coreutas que emprenden nuevos caminos fuera de la ciudad; en tanto que aquellos que egresan recibirán su certificación por el período transitado dentro de la actividad artística.

La velada incluirá interpretaciones individuales de cada coro y obras grupales que unirán sus voces para cerrar la noche.